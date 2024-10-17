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Giriş Tarihi: 17.10.2024 23:37 Son Güncelleme: 18.10.2024 01:10

Darıca'da Hırsızlık Operasyonu! Seriye bağlayan hırsızlar yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde son günlerde art arda gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelileri, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İşyeri ve kurumlardan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı gibi suçlara karıştığı belirlenen Ö.K., K.S. ve A.Ç. isimli üç şahıs sevk edildiklerii adli merciler tarafından tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Darıca’da Hırsızlık Operasyonu! Seriye bağlayan hırsızlar yakalandı

Kocaeli Darıca İlçesinde 15 Ekim'de gerçekleşen bir işyeri ve kurumdan hırsızlık olayı ile iki ayrı motosiklet hırsızlığı, ayrıca 17 Ekim'deki başka bir işyeri hırsızlığıyla ilgili olarak çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştıkları değerlendirilen 3 şüpheliyi tespit etti. Olayın şüphelileri Ö.K., K.S. ve A.Ç. polisin hızlı ve titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Yapılan operasyon sonucunda, çalınan motosikletler, işyerlerinden alınan para ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Darıca'da Hırsızlık Operasyonu! Seriye bağlayan hırsızlar yakalandı!

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Darıca'da Hırsızlık Operasyonu! Seriye bağlayan hırsızlar yakalandı
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