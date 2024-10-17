Video Haber Darıca'da Hırsızlık Operasyonu! Seriye bağlayan hırsızlar yakalandı!
Darıca'da Hırsızlık Operasyonu! Seriye bağlayan hırsızlar yakalandı!

Darıca'da Hırsızlık Operasyonu! Seriye bağlayan hırsızlar yakalandı!

17.10.2024 | 23:41

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde son günlerde art arda gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelileri, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. İşyeri ve kurumlardan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı gibi suçlara karıştığı belirlenen Ö.K., K.S. ve A.Ç. isimli üç şahıs sevk edildiklerii adli merciler tarafından tutuklandı.

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