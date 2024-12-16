Haberler Yaşam Haberleri Definecilere tarihi eser operasyonu: 52 eser ele geçiridi
Giriş Tarihi: 17.12.2024

Definecilere tarihi eser operasyonu: 52 eser ele geçiridi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Definecilere tarihi eser operasyonu: 52 eser ele geçiridi
Kayseri'de tarihi eser satışı yapacağı belirlenen 3 şüphelinin evine düzenlenen baskında, Roma ve Bizans dönemine ait 52 tarihi eser ele geçirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.K., D.B. ve H.T adlı şüphelilerin tarihi eser satmak üzere olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Ekipler, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yaptığı aramalarda 52 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, ok ucu, heykel, bıçak ve tabak ele geçirildi. Tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, yakalanan 3 şüpheli hakkında ise 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Definecilere tarihi eser operasyonu: 52 eser ele geçiridi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA