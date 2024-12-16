Definecilere tarihi eser operasyonu: 52 eser ele geçiridi

Kayseri'de tarihi eser satışı yapacağı belirlenen 3 şüphelinin evine düzenlenen baskında, Roma ve Bizans dönemine ait 52 tarihi eser ele geçirildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.K., D.B. ve H.T adlı şüphelilerin tarihi eser satmak üzere olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yaptığı aramalarda 52 adet Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, ok ucu, heykel, bıçak ve tabak ele geçirildi. Tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, yakalanan 3 şüpheli hakkında ise 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.