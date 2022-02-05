Dehşet köşkü

20 Ocak’tan bu yana kayıp Murat Kartal’ın “intikam cinayeti”ne kurban gittiği düşünülüyor. Müteahhit Edip Fırat’ı öldüren Kartal’ın, tahliye olduktan sonra Beylikdüzü’nde bulunan bir köşke götürülüp infaz edildiğine dair kuvvetli şüpheler var. Olayla ilgili 7 kişi tutuklandı
İstanbulBüyükçekmece'de, 20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin aranmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına SABAH ulaştı. Buna göre; 20 suç kaydı bulunan Murat Kartal, uyuşturucu iddiaları nedeniyle sık sık gündeme gelen Baybaşin Ailesi üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı 23 Aralık 2015'te öldürmekten tutuklandı. Kartal, kaybolmadan kısa süre önce tahliye edilmişti. Kartal'ın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 2'si polis, 7 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada kimin neden tutuklandığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüphelileri tutuklamaya sevk ettiği yazıyla ortaya çıktı.
AMCASINA TESLİM ETTİLER
Yazıdaki bilgilere göre soruşturma, Murat Kartal'ın annesinin, 21 Ocak 2022'de oğlunun kaybolduğunu ve nişanlısına "Gayrettepe'ye götürülüyorum" demesi üzerine emniyete "kayıp" başvurusunda bulunmasıyla başladı. Soruşturmaya jet hızıyla başlandı. HTS sinyalleri ve MOBESE kamera kayıtları incelendi. Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş, iddiaya göre para karşılığında 20 Ocak 2022'de Murat Kartal'ı Maltepe'den alarak kendi araçlarına bindirdi. Kayıp Kartal, İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim edildi. Zorla araca bindirilen Murat Kartal, Beylikdüzü'nde bir köşke götürüldü. Araçta, soruşturmada gözaltına alınan ve serbest bırakılan DSP 21. Dönem DSP Milletvekili Abdülsamet Turgut da vardı. Köşk çevresinde Kartal'a ait olduğu ve kriminal incelemesi hâlen süren bir adet ayakkabı ele geçirildi.
İddiaya göre, polis Erdem Öntürk, kaçırılma olayından 2 gün sonra Hasan Alagündüz'ü arayıp Kartal'ın durumunu sordu. Alagündüz, "Adam geberdi gitti zaten, boşver" cevabını verdi. Savcılık ise, Kartal'ın Yavuz Yavuztürk'e ait Beylikdüzü'nde bulunan köşke götürülerek burada öldürülmüş olabileceğine dair kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan delillerin bulunduğunu belirtti.
ELİ KELEPÇELİ CESET BULUNDU
Murat Kartal'ın öldürülüp gömüldüğü iddia edilen Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki arazide 2 Şubat'ta başlatılan arama çalışmaları dün sonuç verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince iş makineleriyle gerçekleştirilen kazı ve arama çalışmalarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Sol elinde kelepçe takılı olan cesedin başının da poşetle sarılı olduğu öğrenildi. Cesedin üzerindeki kıyafetlerin de Murat Kartal'ın kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetlere benzediği ileri sürüldü. Cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı Adli Tıp'daki inceleme sonrası belli olacak. Yunus Emre KAVAK / SABAH