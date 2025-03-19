DEM Partili Artuklu Belediyesi’nin tahliye kararı mahkeme tarafından durduruldu

Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi olmadan önce, dönemin Mardin Belediyesine ait olan bazı iş yerleri meclis kararıyla bir vakfa devredildi. Daha sonra vakıf yönetim kurulu ve belediye meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, taşınmazların restorasyonu ve üzerindeki betonun temizlenmesi için 2010 yılında özel bir şirkete tahsis edildi.

Ancak, Artuklu Belediye Meclis Başkanlığının 07 Ağustos 2024 tarihli kararıyla, belediye taşınmazın tahliye edilmesine hükmetti. 14 Şubat 2025 tarihinde belediye ekipleri tarafından iş yerlerinin tahliyesi gerçekleştirilerek "Artuklu Belediyesi Hizmet Binası" tabelası asıldı. Şirket yöneticileri, tahliyenin haksız olduğunu savunarak Mardin 2. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvurdu. Mahkeme, tahliye işleminin etkisi tükenebilecek nitelikte olması nedeniyle, davalı idarenin savunması alınana kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi.