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Giriş Tarihi: 19.3.2025 10:27 Son Güncelleme: 19.3.2025 10:39

DEM Partili Artuklu Belediyesi’nin tahliye kararı mahkeme tarafından durduruldu

Mardin’de 2008 yılında bir vakfa tahsis edilen, 2010 yılında ise restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında özel bir şirkete devredilen tarihi taşınmazlarla ilgili hukuki süreç devam ediyor. DEM Partili Artuklu Belediyesinin tahliye kararı aldığı taşınmazlar için, tahsisi alan şirket yöneticileri Mardin 2. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, taşınmazların tahliyesine ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
DEM Partili Artuklu Belediyesi’nin tahliye kararı mahkeme tarafından durduruldu

Edinilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi olmadan önce, dönemin Mardin Belediyesine ait olan bazı iş yerleri meclis kararıyla bir vakfa devredildi. Daha sonra vakıf yönetim kurulu ve belediye meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda, taşınmazların restorasyonu ve üzerindeki betonun temizlenmesi için 2010 yılında özel bir şirkete tahsis edildi.

Ancak, Artuklu Belediye Meclis Başkanlığının 07 Ağustos 2024 tarihli kararıyla, belediye taşınmazın tahliye edilmesine hükmetti. 14 Şubat 2025 tarihinde belediye ekipleri tarafından iş yerlerinin tahliyesi gerçekleştirilerek "Artuklu Belediyesi Hizmet Binası" tabelası asıldı. Şirket yöneticileri, tahliyenin haksız olduğunu savunarak Mardin 2. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması için başvurdu. Mahkeme, tahliye işleminin etkisi tükenebilecek nitelikte olması nedeniyle, davalı idarenin savunması alınana kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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DEM Partili Artuklu Belediyesi’nin tahliye kararı mahkeme tarafından durduruldu
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