Denizli’de emekli polis memuru dehşet saçtı! Miras tartışmasında kardeşini öldürdü...

Giriş Tarihi: 12.02.2026 13:29 Son Güncelleme: 12.02.2026 13:43

Denizli'nin Güney ilçesinde emekli polis memuru Mustafa Çavlı (64) miras nedeniyle tartıştığı kardeşi Muzaffer Çavlı'yı silahla göğsünden vurup kaçtı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayeti işleyen Mustafa Çavlı, olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir arazide aynı tabancayla intihar etti.

Denizli'deki olay, dün saat 18.00 sıralarında Güney ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlalarının yer aldığı Üçkuyular mevkisinde emekli polis memuru Mustafa Çavlı ile kardeşi Muzaffer Çavlı arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Mustafa Çavlı, tabancayla kardeşi Muzaffer Çavlı'yı göğsünden vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Muzaffer Çavlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Muzaffer Çavlı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AYNI TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mustafa Çavlı'yı olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir arazide kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mustafa Çavlı'nın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede Çavlı'nın aynı tabancayla intihar ettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Mustafa Çavlı'nın cenazesi otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

