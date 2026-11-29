"ÖLDÜRMEYİ PLANLADIK AMA O GÜN YAPMAYACAKTIK"

Asiye Karagöz'ün ifadesinde eşinin olay günü kendisine şiddet uyguladığını, daha sonra ise evden iş gezisine çıkıyorum diyerek ayrıldığını bunun üzerine arkadaşlarını daha önce eve çağırdığını söyledi. Asiye Karagöz, "Öldürmeyi planladık ama o gün yapmayacaktık. Sabaha karşı aniden eve gelince, tartışma çıktı. Bana saldırdı. Bu nedenle ellerini ve ayaklarını bağladık" dedi. Muhammet Balcı ve sevgilisi Bilge Küçükaycan da kan donduran planı anlattılar. Balcı ilk ifadesinde Asiye Karagöz'ün kendilerine kocasının öldürülmesi sonucu yüklü miktarda para vereceğini ve miras olarak kalacak mal varlığını da paylaşacaklarını ifade etti. Muhammet Balcı, "Evde oturuyorduk, sabaha karşı Fedai Karagöz geldi. Bizi görünce küfür etti ve üzerimize yürüdü. Aramızda boğuşma yaşandı. Sonra kendisini etkisiz hale getirip ellerini ve ayaklarını bağladık. Paraların yerini, kredi kartları ve online banka şifrelerini söyletmek için bir süre dövdük. Kendinden geçmişti. Sonra boğarak öldürdük" sözleriyle cinayeti itiraf etti. Bilge Küçükaycan, Asiye Karagöz'ün eşi tarafından sürekli şiddete maruz kaldığını, tek çaresinin öldürüp kurtulmak olduğunu konuştuklarını anlattı.