Deprem ile gelen korku: Metsamor Nükleer Santrali

Ermenistan'ın Türkiye sınırındaki Shirak kentinde akşam 21:25 sularında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Emenistan'da meydana gelen deprem Türkiye'de sınıra yakın kentlerde de hissedildi. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerinden olan Kars'ın Akyaka ilçesinde 3 köyde 3 evde hasar ortaya çıktı. Ardahan,Kars, Artvine ve Iğdır'da hiisedilen depremden dolayı panik havası yaşandı. Depreim olduğu andan itibaren bölgede tespit çalışması başlatan ekipler Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki köyde 2ev ile birlikte toplam 5 evdeki hasarlar dışında herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadı. Bölgede korkuya neden olan depremde tek katlı evinin penceresinden atlayan 14 yaşındaki İldanur İnce, hafif şekilde yaralandı. Yaşanan depremin ardından etkilenen kentlerin valiliklerinden depreme ilişkin açıklama geldi. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalardanciddi bir ihbar alınmadığını, ekiplerin her türlü olumsuzluğa karşın teyakkuzda olduğu bildirildi.

METSAMOR AKILLARA GELDİ

Ermenistan'da meydana gelen deprem ise akıllara Türkiye'nın sınır illerinden Iğdır'a sadece 15 kilometre uzaklıkta bulunan Metsamor Nükleer Santralinde meydana gelebilecek olumsuzuğu akıllara getirdi. Çernobil Nükleer Santarili ile aynı yıllarda faaliyete geçen Metsamor'un deprem dolayışla etkilendiğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dünyanın en güvensiz nükleer santrallerinden biri olarak gösterilen Metsamor'un olası bir sızıntı yaymasının Doğu Anadolu Bölgesi için ciddi tehlike oluşturacağı ise yapılan yorumlar arasında oldu.

KULLANILAN SANTRAL, SOVYET DÖNEMİ SANTRALİ

Metsamor Nükleer Santrali'nin 1. Nesil bir santral olduğunu ve olası bir şiddetli depremde veya patlamasında bölgede ciddi sorunlarla karışılacağını söyleyen Atatürk Üniversitesi Fizik Bölümü akademisyenlerinden Doç.Dr.Esra Kavaz şunları söyledi; "Metsamor Nükleer Santrali, Sovyetler döneminde Çernobil ile aynı zamanlarda yapılmış bir santral. Çok eski bir sistem kullanılıyor. 1. Nesil bu santral, o dönem yapılan santrallerdeki gibi korumasız bir yapı. Artık günümüzde 2. Nesil santraller bile çok daha geliştirildi. Üzeri kapatılmamış. Kaynağını Aras Nehrinden alıyor. Suyun içine bu haliyle bile radyoaktif parçalar bulaşırken olası bir büyük depremde bu sorun çok daha geniş çaplı olabilir. Türkiye'ye çok yakın bir konumda. Burada olası bir sorun Aras Nehrinin tamamen radyoaktif maddelerle dolmasına, tarım arazilerinden tutunda içme sularına kadar Türkiye'nin Doğusunu İran ve Azerbaycan'ı çok ciddi anlamda etkileyebilecek bir potansiyel açığa çıkar" dedi.

TEK ÇARE SANTRALİN KAPATILMASI

Santralin kapatılması gerektiğini söyleyen Kavaz; "Yaşanan son depremde santralde herhangi bir olumsuzluk olup olmadığını bilemiyoruz ancak her deprem bu kötü sona bir etki sunuyor. Her deprem tetikleyici bir unsur. Ermenistan enerjinini büyük çoğunluğunu buradan karşılıyor. Bundan dolayı kapatmıyorlar. Avrupa Birliği daha önce kredi imkanı sunarak kapatılması gerektiğini söylemişti ancak Ermenistan buna karşı bir adım atmadı. Şimdi yaşanan deprem ile bu santral yeniden akıllara geldi. Umarım ciddi adımlar atılır. Bu nükleer santral kapatılması çok büyük felaketleri ortadan kaldırır" diye konuştu.