Depremde oğlu, gelini ve torunu kaybetti, kelimeler boğazına düğümlendi





"Oğlumu, gelinimi ve torunumu kaybettim, acıları hala içimizde çok taze"

Afetin üzerinden geçen 1 yıla rağmen hala acılarının çok taze olduğunu da ifade eden Atılgan, "Ben depremde oğlumu, gelinimi ve torunumu kaybettim. Afetin üzerinden 1 yıl geçse de acıları hala içimizde hiçbir şekilde bitmedi. Bina tamamen yerle bir olmuştu. Söylenecek bir şey yoktu. Merkeze giremiyorduk, arabada yaşadık. Çocuklarımızı, torunlarımızı çok özlüyoruz. Aklımızdan gitmiyorlar. Bu gün depremin yıl dönümü. O depremi yaşadığımızda ne yapacağımızı bilmiyorduk. O kadar büyük bir depremdi ki unutamıyoruz. Devletimiz sağ olsun, çok yardım etti ama yıkılan 1-2 bina değildi. Binlerce binaydı. Yine de çok teşekkür ediyoruz. Desteğe koştular. Ailemiz dışında akrabalarımızdan da kaybettiğimiz çoktu. O büyük depremde, kara, yağmura rağmen arabanın içerisinde yaşadık. Acımız aylar, yıllar geçse de hala taze. Buradan başka bir yere de gidemiyoruz. Tek işimiz gücümüz buraya gelip torunlarımızı, çocuklarımızı görmek" diye konuştu.