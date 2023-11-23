Haberler Yaşam Haberleri Depreme namaz kılarken yakalandılar! O anlar kameralara yansıdı
Giriş Tarihi: 23.11.2023 23:04 Son Güncelleme: 23.11.2023 23:06

Depreme namaz kılarken yakalandılar! O anlar kameralara yansıdı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlere camide namaz kılarken yakalanan vatandaşların panik anları kameralara yansıdı

İHA
Depreme namaz kılarken yakalandılar! O anlar kameralara yansıdı

Malatya'da akşam saatlerinde Battalgazi merkezli 5.2 ile 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Üç dakika arayla peş peşe yaşanan depremler kent genelinde büyük bir korku ve paniğe neden olurken çok sayıda vatandaş park ve sokaklara akın etti.

Hava sıcaklığın 8 derecelerde seyrettiği kentte vatandaşların soğuk havaya aldırış etmeden parklardaki bekleyişi sürdürürken, depreme camide namaz kılarken yakalanan vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı.

Depreme namaz kılarken yakalandılar...O anlar kamerada

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Depreme namaz kılarken yakalandılar! O anlar kameralara yansıdı
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