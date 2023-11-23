Depreme namaz kılarken yakalandılar...O anlar kamerada

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Depreme camide namaz kılarken yakalanan vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı.