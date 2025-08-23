Depremin izleri siliniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Osmaniye'de yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalarda binalar hızla yükseliyor. Hasanbeyli ilçesinde yapımına başlanan 3+1 68 konut, 70 iş yeri ve 600 kişilik cami inşaatında çalışmalar devam ediyor. İnşaat alanlarında incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Osmaniye'de depremin izlerini artık siliyoruz. Hasanbeyli ilçemizin merkezindeki rezerv alanlarda çalışmalar aralıksız sürüyor. Çok güzel konutlarımız, iş yerlerimiz yapılıyor. Bittiğinde Hasanbeylimizin çehresi değişecek. Burada daha önce camimiz vardı, depremde ağır hasar almıştı. 600 kişilik çok güzel bir camimizin inşaatı da devam ediyor" dedi.