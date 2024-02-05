Bir yıl önce gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler Türkiye'nin yüreğini yaktı. 50 binin üzerinde canımızı kaybettik.

EN ÇOK ETKİLENENLER ÇOCUKLAR OLDU

Bu asrın felaketinden en çok etkilenenler de çocuklar oldu. Miniklerin depremin etkisini en az şekilde hissetmesi için de çeşitli projeler devlet tarafından düzenlenirken Turkuvaz Medya da üzerine düşeni yapmaya devam ediyor.

DEPREMZEDE MİNİKLERİN MİNİKAGO MUTLULUĞU

Minika, Oyun Çadırı projesiyle deprem bölgesindeki çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenliyor. Depremin yıl dönümünde çocuklara hediyeler de dağıtılıyor.

Depremin etkilediği illerde MinikaGo çadırları çocuklar için etkinliklere imza atıyor. Bu etkinliklerin gerçekleştiği yerlerden biri de depremin merkez üssü Kahramanmaraş.

Depremzede çocuklar için MinikaGO çadırında etkinlikler düzenleniyor

MinikaGo çadırında çocuklara hediyeler dağıtılıyor. Miniklerin mutlulukları ise kameralara böyle yansıdı.