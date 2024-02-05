Video Türkiye Depremzede çocuklar için MinikaGO çadırında etkinlikler düzenleniyor
Depremzede çocuklar için MinikaGO çadırında etkinlikler düzenleniyor

Depremzede çocuklar için MinikaGO çadırında etkinlikler düzenleniyor

05.02.2024 | 20:04

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerimizde binlerce çocuk da evinden oldu. Çadırlarda kalan minikler için önemli projeler de gerçekleştiriliyor. MinikaGO Oyun Çadırı projesiyle deprem bölgesindeki çocuklara psikososyal destek vermek ve nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinlikler düzenleniyor. Depremin yıl dönümünde çocuklara hediyeler de dağıtılıyor.

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