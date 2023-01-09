İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'değnekçi' olarak adlandırılan, korsan otoparkçılara yönelik Kadıköy ve Beşiktaş'ta çalışma yaptı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini fırsat bilen değnekçiler tek tek yakalandı. Kadıköy Fenerbahçe Stadı çevresinde ve Beşiktaş sahil güzergahında karayolu üzerinde aracını park etmek isteyen kişilerden ücret talep ettiği belirlenen N.A., S.M., M.N.Y., T.B., A.E.G., A.U.Ç. ve E.M. isimli 7 kişiyi yakaladı.

Değnekçiler hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' içerikli 79. maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.

Dev derbiyi fırsat bilip stadyum etrafında toplandılar! Polis 7 değnekçiyi gözaltına aldı | Video