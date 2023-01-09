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Giriş Tarihi: 9.1.2023 14:56 Son Güncelleme: 9.1.2023 15:17

Dev derbiyi fırsat bilip stadyum etrafında toplandılar! Polis 7 değnekçiyi gözaltına aldı

İstanbul Kadıköy’de Fenerbahçe Galatasaray derbisini fırsat bilen değnekçiler Stadı çevresinde ve Beşiktaş sahili güzergahında karayolu üzerinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşların yanına gidip park ücreti istedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince haksız yere ücret istediği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dev derbiyi fırsat bilip stadyum etrafında toplandılar! Polis 7 değnekçiyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'değnekçi' olarak adlandırılan, korsan otoparkçılara yönelik Kadıköy ve Beşiktaş'ta çalışma yaptı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini fırsat bilen değnekçiler tek tek yakalandı. Kadıköy Fenerbahçe Stadı çevresinde ve Beşiktaş sahil güzergahında karayolu üzerinde aracını park etmek isteyen kişilerden ücret talep ettiği belirlenen N.A., S.M., M.N.Y., T.B., A.E.G., A.U.Ç. ve E.M. isimli 7 kişiyi yakaladı.

Değnekçiler hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' içerikli 79. maddesi kapsamında adli işlem yapıldı.

Dev derbiyi fırsat bilip stadyum etrafında toplandılar! Polis 7 değnekçiyi gözaltına aldı | Video

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Dev derbiyi fırsat bilip stadyum etrafında toplandılar! Polis 7 değnekçiyi gözaltına aldı
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