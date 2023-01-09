Video Yaşam Dev derbiyi fırsat bilip stadyum etrafında toplandılar! Polis 7 değnekçiyi gözaltına aldı | Video
Dev derbiyi fırsat bilip stadyum etrafında toplandılar! Polis 7 değnekçiyi gözaltına aldı | Video

Dev derbiyi fırsat bilip stadyum etrafında toplandılar! Polis 7 değnekçiyi gözaltına aldı | Video

09.01.2023 | 15:02

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İstanbul Kadıköy’de Fenerbahçe Galatasaray derbisini fırsat bilen değnekçiler Stadı çevresinde ve Beşiktaş sahili güzergahında karayolu üzerinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşların yanına gidip park ücreti istedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince haksız yere ücret istediği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'değnekçi' olarak adlandırılan, korsan otoparkçılara yönelik Kadıköy ve Beşiktaş'ta çalışma yaptı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisini fırsat bilen değnekçiler tek tek yakalandı. Kadıköy Fenerbahçe Stadı çevresinde ve Beşiktaş sahil güzergahında karayolu üzerinde aracını park etmek isteyen kişilerden ücret talep ettiği belirlenen N.A., S.M., M.N.Y., T.B., A.E.G., A.U.Ç. ve E.M. isimli 7 kişiyi yakaladı.

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