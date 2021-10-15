Devlet asla unutmaz! Murat Özdemir’in katil zanlıları yakalandı





Özdemir'in olay günü tahsilat yaptığı ve yanındaki çantada paralar ile çek ve senetler bulunduğunu da tespit eden polis, muhasebeci M.Ş. ve ona yardım ettiği değerlendirilen arkadaşı H.F.'yi (61) gözaltına aldı. Cinayeti, tahsil edilen paraları için işledikleri öne sürülen şüpheliler tutuklandı.