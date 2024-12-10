Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde traktörüyle arazide ilerleyen Halil Beyazıt, zeytinlik alandan geçtiği sırada traktörü dik bir yokuştan çıkarmak istedi. Yağış nedeniyle kaygan olan arazide kontrolden çıkan traktör devrildi. Halil Beyazıt devrilen traktörün altında kaldı. Araziden geçen bir çiftçinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Beyazıt'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.