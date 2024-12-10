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Giriş Tarihi: 10.12.2024 11:03 Son Güncelleme: 10.12.2024 11:12

Devrilen traktörün altında kaldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan 79 yaşındaki Halil Beyazıt hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Devrilen traktörün altında kaldı

Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde traktörüyle arazide ilerleyen Halil Beyazıt, zeytinlik alandan geçtiği sırada traktörü dik bir yokuştan çıkarmak istedi. Yağış nedeniyle kaygan olan arazide kontrolden çıkan traktör devrildi. Halil Beyazıt devrilen traktörün altında kaldı. Araziden geçen bir çiftçinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Halil Beyazıt'ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Devrilen traktörün altında kaldı
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