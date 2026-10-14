DGS ek tercihleri bekleniyor! DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 DGS ek tercih takvimi, lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İlk yerleştirmede üniversite kazanamayan öğrenciler, boş kontenjanlar için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Ek tercih tarihleri ve kılavuzun yayımlanma durumu merak edilirken, başvuru sürecine ilişkin resmi duyurular bekleniyor.
2026 DGS ek yerleştirme tarihleri için ÖSYM'den henüz resmi açıklama gelmedi. Geçmiş yıllardaki takvimler doğrultusunda başvuruların ekim ayının ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarihler, ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuruyla belli olacak.
2026 DGS ek tercih işlemlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi yapılması bekleniyor. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini iletebilecek. Başvuru takvimi ve tercih kuralları, yayımlanacak kılavuzda açıklanacak.