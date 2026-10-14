Haberler Yaşam Haberleri DGS ek tercihleri bekleniyor! DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 14.10.2026 06:38 Son Güncelleme: 14.10.2026 06:39

DGS ek tercihleri bekleniyor! DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 DGS ek tercih süreci, lisans eğitimine geçmek isteyen adayların takip ettiği konular arasında yer alıyor. İlk yerleştirmede üniversiteye giremeyen adaylar, ek kontenjanlara ilişkin ÖSYM duyurusunu bekliyor. Ek tercih tarihleri, başvuru şartları ve tercih kılavuzuna dair açıklamalar merak ediliyor.

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DGS ek tercihleri bekleniyor! DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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2026 DGS ek tercih takvimi, lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. İlk yerleştirmede üniversite kazanamayan öğrenciler, boş kontenjanlar için ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Ek tercih tarihleri ve kılavuzun yayımlanma durumu merak edilirken, başvuru sürecine ilişkin resmi duyurular bekleniyor.

DGS EK TERCİH TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2026 DGS ek yerleştirme tarihleri için ÖSYM'den henüz resmi açıklama gelmedi. Geçmiş yıllardaki takvimler doğrultusunda başvuruların ekim ayının ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Ancak kesin tarihler, ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuruyla belli olacak.

DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

2026 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin takvimi açıklamasıyla birlikte kılavuzun da erişime açılması bekleniyor. Adaylar, kontenjanları ve tercih şartlarını bu belge üzerinden inceleyebilecek.

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DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2026 DGS ek tercih işlemlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi yapılması bekleniyor. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercihlerini iletebilecek. Başvuru takvimi ve tercih kuralları, yayımlanacak kılavuzda açıklanacak.

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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DGS ek tercihleri bekleniyor! DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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