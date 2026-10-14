DGS ek tercihleri bekleniyor! DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

2026 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin takvimi açıklamasıyla birlikte kılavuzun da erişime açılması bekleniyor. Adaylar, kontenjanları ve tercih şartlarını bu belge üzerinden inceleyebilecek.