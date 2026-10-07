DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

2026 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-DGS ek tercih takvimi resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle ÖSYM duyuruları adayların yakın takibinde yer alıyor.

2025 yılında DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de duyurulmuş, ek tercih başvuruları ise 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Böylece geçen yılki süreç baz alındığında, bu sene de ek tercihlerin ekim ayında başlaması bekleniyor.