DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak, belli oldu mu? ÖSYM ile 2026 DGS ek tercih kılavuzu sorgulanıyor!

8 Eylül'de açıklanan DGS yerleştirme sonuçlarının ardından adayların gündeminde ek yerleştirme maratonu yer aldı. Adaylar, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ÖSYM 2026 DGS ek tercih kılavuzunun yayınlamasını heyecanla bekliyor.
2026-DGS ek tercih takvimi resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle ÖSYM duyuruları adayların yakın takibinde yer alıyor.
2025 yılında DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de duyurulmuş, ek tercih başvuruları ise 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Böylece geçen yılki süreç baz alındığında, bu sene de ek tercihlerin ekim ayında başlaması bekleniyor.
2026 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı ve tarihi açıklanmadı. ÖSYM tarafından ek yerleştirme sürecinin başlatılmasıyla birlikte kılavuz da adayların erişimine açılacak.
Böylece boş kontenjanlar ve taban puanlarına ilişkin bilgiler de adayların erişimine sunulacak.
DGS ek yerleştirme hakkından faydalanmak isteyen adayların belirli şartları sağlaması gerekmektedir:
- 2026-DGS'ye girmiş ve ilgili puan türünde puanının hesaplanmış olması şarttır.
- Ana yerleştirme döneminde bir lisans programına yerleştirilen adaylar (kayıt yaptırmamış olsalar dahi) ek tercihlere başvuru yapamazlar.
- Ana tercihlerde hiç tercih yapmayan veya tercih yapıp herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkına sahiptir.
- Tercih edilecek lisans programının ek yerleştirmedeki taban puanı, adayın DGS puanına eşit veya adayın puanından düşük olmalıdır (Kontenjanı hiç dolmayan programlar hariç).