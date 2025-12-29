Dijital ansiklopedide yerli güç

Yerli ve milli olarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen Küre Dijital Ansiklopedi 161 bin kullanıcıya ulaştı. Küre Ansiklopedi Danışman Kurulu Üyesi Dr. Nihal Fırat Özdemir, "Küre aslında büyük bir dijital ansiklopedi olarak adı anılsa da aslında düz bir dijital bilgi ağı. Şu an 161 binin üzerinde kullanıcı sayısı var" dedi. Küre Dijital Ansiklopedi Proje Koordinatörü Muttalip Erdoğan ise "Küre Çocuk tarafını geliştirmekteyiz. Küre bizden sonra gelecek olacak nesillere bırakacağımız bir eser" ifadelerini kullandı. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli Küre Dijital Ansiklopedi, açık kaynaklı, denetlenebilir içerikler sunan dijital bilgi platformu olarak kullanılıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar öncülüğünde hayata geçirilen Küre Dijital Ansiklopedi açık kaynaklı ve yalnızca gerçek kullanıcıların içerik ürettiği yapısıyla öne çıkıyor. Ayrıca, Küre Dijital Ansiklopedi çocuklara özel olarak da geliştiriliyor.Küre Dijital Ansiklopedi hakkında bilgi veren Küre Dijital Ansiklopedi Danışman Kurulu Üyesi Dr. Nihal Fırat Özdemir, "Aslında küre birdenbire ortaya çıkmadı. 2, 3 yıllık düşünsel arka planı var. Ve bunun üzerine inşa edildi. Dediğiniz gibi hem bizim köklerimizden bağlamınızdan beslenen bizi iyi tanıyan, kültürel kodlarımızı bilen bir dijital kaynağa zaten ihtiyacımız vardı" dedi. Küre çocuklar için de geliştiriliyor.