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Giriş Tarihi: 2.8.2023 18:30 Son Güncelleme: 2.8.2023 18:38

Dilovası'nda feci kaza! 1 ölü

Kocaeli Dilovası İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, konteyner yüklü Tır devrildi.   Tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABBAS ÇAKAR
Dilovası’nda feci kaza! 1 ölü

Dilovası İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, konteyner yüklü Tır, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Çevrede bulunan çok sayıda vatandaş bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, diğer yandan kaza yapan aracın yanına yardıma koştu. Ancak, kaza esnasında Tır şoförünün yola fırladığı ve kendi Tır'ın üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Olay yerinde incelemeler sürüyor.

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Dilovası'nda feci kaza! 1 ölü
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