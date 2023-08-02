Dilovası’nda feci kaza! 1 ölü

Dilovası İlçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, konteyner yüklü Tır, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Çevrede bulunan çok sayıda vatandaş bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, diğer yandan kaza yapan aracın yanına yardıma koştu. Ancak, kaza esnasında Tır şoförünün yola fırladığı ve kendi Tır'ın üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Olay yerinde incelemeler sürüyor.