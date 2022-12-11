Diplomat kılığına girip Suriyeli aileleri dolandırdı

Suriye'den Türkiye'ye uzanan akıl almaz dolandırıcılık oyunu adliyede bitti. Her şey Suriyeli Muhammed R.'nin 2016 yılında Türkiye'ye gelmesiyle başladı. İddiaya göre Suriyeli adamın yolu Pendik'te manav dükkanı işleten Bilal Ü. ile kesişti. Böylece kısa sürede arkadaşlıklarını ilerleten ikili, tezgahladıkları milyonluk dolandırıcılığın temellerini atmaya başladı.

SAHTE DİPLOMATTAN ÖZEL OKULDA TIP DİPLOMASI SATTI

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ailelere kendisini diplomat olarak tanıtan Muhammed R., iddiaya göre Katar'da ve Türkiye'de önemli siyasiler ve iş adamlarıyla yakın ilişkileri olduğunu söyleyerek önce güven sağladı, sonra dolandırdı. Ortağı Bilal Ü. ile birlikte Suriyeli anne babalara çocuklarını ülkenin en iyi özel okullarına kaydettirerek 6 yıl tıp okutacağını ve doktor yapacağını vadeden sahte diplomat, tezgahladığı oyunla milyonlar kazandı. 9 Suriyeli gencin sevincini fırsata çeviren ikili, çocuklarının geleceği için çırpınan ailelere adeta özel okul ve tıp diploması satarak toplamda 240 bin dolar (yaklaşık 5 milyon lira) para aldı.

SİYAH PASAPORTLU DEVLET ADAMI YALANI

Çocuklarının gelecekleri için verdikleri paraların ardından ortada ne okul ne de tıp öğrencisi çocuklar göremeyince dolandırıldıklarını anlayan anne babalar soluğu savcılıkta aldı. Tıp fakültesi mağdurlarının şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda yaklaşık 1 buçuk milyon lirasını kaptıran Mustafa M., "Bana Türkiye'de diplomat olduğunu ve Türk, Suriye ve Katar vatandaşı olduğunu söyledi. Beni emniyet müdürleriyle tanıştırabileceğini ve siyah pasaportu olduğunu söyledi. Katar'dan gelerek üniversite okumak isteyen öğrencilere yardımcı olduğunu söyleyince ben de çocuğumun geleceği için güvendim. Sonrasında çeşitli bahaneler üreterek bizi oyaladı" dedi.

"BANA SİLAH FOTOĞRAFLARI ATTI"

Diplomat olduğuna inanmamız için bize silah fotoğrafları attı. Paramı aldıktan sonra da üniversitede çocuğum için kontenjan kalmadığını söyleyerek bizi oyaladı. Ardından özel bir üniversitede kayıt yaptırdığını söyledi, üniversiteye gidip sorduğumuzdaysa kaydımızın olmadığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

5 MİLYONLUK VURGUNDA PİŞKİN SAVUNMA

Toplam 9 mağdurun ifade verdiği soruşturmada polis tarafından gözaltına alınan Muhammed R. savunmasında yaklaşık 2 yıldır eğitim hizmetlerinde aracılık hizmeti yapmakta olduğunu belirterek "Özel üniversitelerle yabancı uyruklu öğrenciler için anlaşma yaptım. Ancak kontenjan sıkıntısından dolayı öğrencileri okullara kaydettiremedim. Bilal de öğrencilere kalacak yer ayarlayan çalışanımdır. Para aldığım kişiler bana iade talebinde bulunmadı. Kuveyt'te bir inşaat şirketim de var. Borçlarımı ödedikten sonra oraya döneceğim. Gönderdiğim silah fotoğraflarındaki silahlar plastiktir. Ben sadece danışmanlık hizmeti verdim, dolandırma kastım yoktu" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

"HER ŞEYİNİ TELEFONDAN KAFELERDE HALLEDERDİ"

Diğer şüpheli Bilal Ü. ise Muhammed R.'yle manav dükkanına gelmesiyle tanıştıklarını, kısmen Arapça bildiği için iletişim kurabildiklerini, zamanla samimi olduklarını, kendisine Suriyeli öğrencileri Türkiye'deki okullara kaydettirdiğini söylediğini, kendisine iş teklifi yaptığını ve o dönem maddi zorlukta olduğundan kabul ettiğini söyledi. Muhammed R.'nin tam ne iş yaptığını bilmediğini söyleyen Bilal Ü., "Muhammed genelde işlerini hep telefondan çeşitli kafelerde hallederdi. Ben maddi sıkıntımdan dolayı meşru bir iş yaptığımı düşünüyordum" dedi.

ÜNİVERSİTE DOLANDIRICILARINA 10 YIL HAPİS TALEBİ

Yalan vaatlerle 9 mağduru toplam 5 milyon lira dolandırarak gözlerden kaybolan şüpheli Muhammed R. ve hazırladığı dolandırıcılık tezgahına yardım eden şüpheli Bilal Ü. hakkında 'Tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' ve 'Kişinin kendini kamu görevlisi veya kurum çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.