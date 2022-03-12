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Giriş Tarihi: 12.3.2022 18:00 Son Güncelleme: 12.3.2022 18:26

Diriliş destanı İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü etkinliği gerçekleştirildi

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Diriliş destanı İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıl dönümü etkinliği gerçekleştirildi

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemlerde millî birlik ve beraberlik idealini, vatan sevgisini ve zafere olan inancını en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşımızın TBMM’de kabulünün 101. yıl dönümü ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma programı Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

TPAO Konferans Salonunda gerçekleşen programa Vali Mahmut Çuhadar, Milletvekili Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Siyasi Parti Başkanları, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, bazı kurum amirleri, STK Başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasının yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, "Ömrünü vatanına ve milletine adayan Mehmet Akif, İstiklal Marşı ile milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olup öyle güzel ifade etmiştir ki İstiklal Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mal olmuştur" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "İstiklal Marşı bir nevi bizim milli mutabakat metnidir. Herkesin kendini orada bulduğu, herkesin kendini orada ifade edebildiği bir marştır. İstiklal Marşı millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiriyor. İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nın Şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum"dedi. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yılını idrak ettiklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar ise, 'Korkma' diye başlayan Milli Marşımız o bildiğimiz korkmaktan gelmez, endişe etme, yani meraklanma tasalanma, bu ülkede tüten en son ocak kalana kadar bu millettin mücadeleyi bırakmayacağının sembolüdür o marş. İstiklal Marşı, yoklukların içinden bir dünya devleti çıkaran neslin ürünüdür. Para yoksa bulunur, ordu yoksa kurulur diyen ecdadımızın eseridir o marş. Namusumuzun, mukaddesatımızın ve ülkemizin şerefidir o marş. Bugün bizlere ve gençlerimize düşen kahraman ecdadımızın nice şehitler vererek kurduğu bu ülkenin bayrağını daha yükseklere çıkarmak ve ülkemizi bilimle teknikle daha da ileriye taşımaktır. Büyük vatan şairimizin dediği gibi Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Milli marşımızın kabulünün 101. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okunurken Altınşehir Anaokulu öğrencisi Elif Sena Yetişgin tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının ezbere okunması salonda büyük alkış aldı. Program, Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirlerin okunmasının ardından öğrencilerin tiyatro, şarkı ve oyun sunumlarıyla devam etti.

Program, 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma konulu düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri tarafından hediyeleri verilmesinin ardından sona erdi.

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Diriliş destanı İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü etkinliği gerçekleştirildi
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