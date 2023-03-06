Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kahramanmaraş’ta Berat Kandili programına katıldı

Erbaş, duasında, "Allah'ım, bu büyük felaketin yaralarını sarmak için bize güç ver, bizi senden başkasına muhtaç eyleme 'Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır' ayetinin sırrınca bizlere, depremzede kardeşlerimize ve bütün milletimize kolaylıklar ihsan eyle. Evleri yıkılan, yuvaları dağılan, yakınları vefat eden kardeşlerimize sabır ve metanet ver." ifadelerini kullandı.