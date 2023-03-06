Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'e özel açıklamalar | Video
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili'ne ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:46
46:03
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar! | Video 06.03.2023 | 20:54
03:46
02:03
06:10
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'e özel açıklamalar | Video 06.03.2023 | 20:36
06:14
08:00
00:35
Yeni formülün akıl hocası firari FETÖ’cü çıktı | Video 06.03.2023 | 16:13
03:21
00:49
03:49
Ankara'da 90'lı yılları hatırlatan anlar | Video 06.03.2023 | 14:48
00:53
01:41
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan ilk açıklama | Video 06.03.2023 | 14:01
00:33
İYİ Parti lideri Akşener kurmaylarıyla toplantıda | Video 06.03.2023 | 13:51
00:26
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'le görüşmeye geldi | Video 06.03.2023 | 13:51
00:14
00:38
Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu | Video 05.03.2023 | 22:28
00:41
01:22
01:12
Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı | Video 05.03.2023 | 21:36