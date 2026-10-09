Diyarbakır’da şok operasyon: 2 ton 200 kg esrar ele geçirildi! 3 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde operasyon düzenlendi." dedi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi.

Çalışmalar sonucunda 2 ton 200 kg esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.

Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.