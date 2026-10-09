Diyarbakır’da şok operasyon: 2 ton 200 kg esrar ele geçirildi! 3 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde operasyon düzenlendi." dedi.
Bakanlık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin; uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi.
Çalışmalar sonucunda 2 ton 200 kg esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklandı.
Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
Diyarbakır'da "Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; -2 ton 200 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. -3 şüpheli zehir taciri yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; -Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yürüttükleri tespit edildi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 9, 2026