Şoke eden olay! 3 milyon dolar dolandırdılar bir de ’Hayır duası’ istediler

İddialara ve İstanbul Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; çaldıkları sosyal medya hesapları üzerinden hazırladıkları görsellerle paylaşımlar yapan çete üyeleri, söz konusu hesapların takipçilerini "Yüklü Para Kazanma" vaadiyle tuzağa düşürdü. Çok sayıda kişiyi dolandıran ve üç milyon dolarlık vurgun yaptıkları iddia edilen çetenin üyesi 37 kişi "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan ötürü operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.