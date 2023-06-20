Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılara karşı dikkatli olun
Giriş Tarihi: 21.6.2023

Dolandırıcılara karşı dikkatli olun

Bayram öncesi kurban pazarlarını denetleyen Zonguldak polisi dolandırıcılara karşı uyardı. Polis kurban satıcılarına “Sahte para nasıl anlaşılır” dersi verdi

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Dolandırıcılara karşı dikkatli olun
Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını Zonguldak'ta kurulan kurban pazarında satışa sunuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ile besiciler arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'sahte para ve dolandırıcılık' konularında broşür dağıttı. Zonguldak Merkez Kurban Pazarı'nda kurban satıcılarına ve vatandaşlara yönelik 'sahte para ve dolandırıcılık' konularında 75 adet el broşürü dağıtımı yapılarak bilgilendirme faaliyeti yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Piyasaya sahte para sürerek vatandaşlarımızı mağdur eden şahıslara ve dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızı bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Havalimanındaki sistemle deşifre oldu! Aranan FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Ankara'da 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i katletmişti! Cani baba için istenen ceza belli oldu
İmamoğlu’ndan yap-boz hizmeti! 2 kez tören düzenledi sonra toprakla doldurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ABD'den 'Tahıl Koridoru Girişimi' açıklaması: Erdoğan'a minnettarız
Çikolata kutusundaki rüşvet skandalı büyüyor: Cumhuriyet Gazetesi İnternet sitesi GYY'si Mustafa Büyüksipahi istifa etti
Rus gazeteciden Başkan Erdoğan belgeseli! Övgüyle söz etti: Dünya çapında emsalsiz biri
Sonuna kadar okuyun
Narsist sevgilim hayatımı kararttı
Son dakika: PKK üyeliğinden yargılanan İBB çalışanı Şafak Duran’a 7 yıl 6 ay hapis cezası
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolandırıcılara karşı dikkatli olun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA