Dolandırıcılara karşı dikkatli olun

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını Zonguldak'ta kurulan kurban pazarında satışa sunuyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ile besiciler arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'sahte para ve dolandırıcılık' konularında broşür dağıttı. Zonguldak Merkez Kurban Pazarı'nda kurban satıcılarına ve vatandaşlara yönelik 'sahte para ve dolandırıcılık' konularında 75 adet el broşürü dağıtımı yapılarak bilgilendirme faaliyeti yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Piyasaya sahte para sürerek vatandaşlarımızı mağdur eden şahıslara ve dolandırıcılara karşı vatandaşlarımızı bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.