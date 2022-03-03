Dolandırılan eski bakan Azimet Köylüoğlu’nun ifadesine SABAH ulaştı! 20 gün boyunca tehdit ve hakaretlerle yaşadım

İLK TEMAS 24 AĞUSTOS'TA

Köylüoğlu'nun anlatımlarına göre dolandırıcılar ilk kez 24 Ağustos'ta kendisiyle temasa geçti. Köyluoğlu'nun kullanımındaki 2 ayrı cep telefonu sürekli birden farklı telefon numarasından aranarak tedirgin edildi. Dolandırıcıların ismi ise Ferhat S. ve Yusuf Y. idi. Dolandırıcılar, Köylüoğlu'nu iki telefonundan bir tanesini sürekli açık tutmaya zorladı. Böylece ne konuştuğunu, kimlerle görüştüğünü öğrenip kayıt altına aldılar. İşte 20 gün boyunca türlü hakaret ve psikolojik şiddete maruz kalan Köylüoğlu'nun nasıl dolandırıldığına dair ifadeleri ve psikolojik şiddete maruz kaldığı o korkunç süreç: Özellikle yakınlarıma kötülük yapılacağı yönünde tehdit ve hakaretlere uğradım. Benim telefonumu ellerindeki telefonla eşleştirdiler ve beni fiziken sürekli takip ederek psikolojik baskı altına alıp dolandırdılar.