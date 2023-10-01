Dört dörtlük soygun

İstanbul Maltepe'de pasaj içerisindeki kuyumcunun kepengini kırarak içeri giren 4 hırsız, yaklaşık 4 dakika içerisinde dükkânda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alıp kayıplara karıştı. Önceki gün sabaha karşı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir pasaja araçla gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, pasaj içinde bulunan kuyumcuya kepengi kırarak girdi. Yaklaşık 4 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkândaki 4 milyon Türk Lirası değerindeki altınları alarak olay yerinden ayrıldı. Bu sırada bölgedeki bekçilerin fark edip kovaladığı hırsızlar araca binip kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.