Haberler Yaşam Haberleri Dört dörtlük soygun
Giriş Tarihi: 1.10.2023

Dört dörtlük soygun

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Dört dörtlük soygun
İstanbul Maltepe'de pasaj içerisindeki kuyumcunun kepengini kırarak içeri giren 4 hırsız, yaklaşık 4 dakika içerisinde dükkânda bulunan 4 milyon değerindeki altınları alıp kayıplara karıştı. Önceki gün sabaha karşı Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir pasaja araçla gelen yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 kişi, pasaj içinde bulunan kuyumcuya kepengi kırarak girdi. Yaklaşık 4 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkândaki 4 milyon Türk Lirası değerindeki altınları alarak olay yerinden ayrıldı. Bu sırada bölgedeki bekçilerin fark edip kovaladığı hırsızlar araca binip kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gazeteci Bahar Feyzan’dan CHP’li 52 milletvekiline rüşvet iması: Trendyol’dan para aldınız mı?
A Haber muhabiri Hatay'da saldırıya uğradı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’nin anketçisi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Son dakika: Sıla Doğu gözaltına alındı
3 yıllık yas bitti
Dışişleri Bakanı Fidan tebliğ etti: 9 başkente yeni büyükelçi atandı
Son dakika haberleri: Galatasaray geriden gelip 3 puanı kaptı! Aslan, ikinci yarıda Ankaragücü’nü yıktı…
Son dakika haberi: Trabzonspor evinde 3 puanı aldı! Paul Onuachu tarihe geçti
Boşanmasını kutlamaya gitti: Adliyeden çıkıp Paris’e uçtu
ARKADAŞINA GÖNDER
Dört dörtlük soygun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA