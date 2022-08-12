Döverek öldürüp yola atmışlardı! 20 bin lira için yapmışlar

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 Ağustos günü akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Yoldan geçen bir araç içerisinden yola bir şahıs atıldı. Araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler yerde hareketsiz yatan genci görünce hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın vücudunda çok sayıda darp ve işkence izine rastladı. Yapılan incelmelerde hayatını kaybettiği belirlenen şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

POLİS BIRAKIP KAÇAN ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ölen kişinin 20 yaşındaki Serhat Abik olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Serhat Abik darp edip öldüren kişilerin kullandığı aracın peşine düştü. Abik'in babası ile yapılan görüşmede oğlunun olay günü öğlen saatlerinde kendisini aradığını 20 bin lira istediğini ve vermediği taktirde öldürüleceğini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma da Cinayet Masası ekipleri; olayın şüphelilerinden Hebun Y, Erkan K. ve Hasip K. isimli şahıslar 09 Ağustos'ta

Adem G. ve Baran O. isimli şüpheli iki şahıs 10 Ağustos'ta yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.