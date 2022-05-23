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Giriş Tarihi: 23.5.2022 15:30 Son Güncelleme: 23.5.2022 15:50

Drift atan kadın sürücüden akılalmaz savunma! 'Yaptım ama...'

Drift atan kadın sürücüden akılalmaz savunma! ’Yaptım ama...’

Gelen bilgiye göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde durdurulan aracı kullanan Zeynep U.'ya drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı. Zeynep U., drift attığını kabul edip bunu trafik için tehlike olmayan yerde yaptığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, bir aracın Herford Caddesi'nde drift attığı ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

"TRAFİK İÇİN TEHLİKE OLMAYAN YERDE YAPTIM"

Araç Hisar Caddesi üzerinde durdurulurken, aracı kullanan Zeynep U., drift attığını kabul edip bunu trafik için tehlike olmayan yerde yaptığını iddia etti.

TOPLAM 16 BİN 473 LİRA CEZA

Ehliyeti olmadığı belirlenen ve trafik ekiplerine ceza yazmamaları için dil döken Zeynep U. ve arkadaşına drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.

MUHABİRE ÇIKIŞTILAR
Aracı kullanan Zeynep U. ve araçta bulunan arkadaşları, görüntü çekmekte olan muhabire görüntü çekmemesi için uyarılarda bulundu. Muhabirin çekime devam etmesi üzerine bu kez hakkında şikâyette bulunacaklarını belirten gençler, en sonunda yüzlerinin görünmemesi için dil döktü.

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Drift atan kadın sürücüden akılalmaz savunma! 'Yaptım ama...'
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