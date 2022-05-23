Drift atan kadın sürücüden akılalmaz savunma! ’Yaptım ama...’

Edinilen bilgiye göre, bir aracın Herford Caddesi'nde drift attığı ihbarı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.
"TRAFİK İÇİN TEHLİKE OLMAYAN YERDE YAPTIM"
Araç Hisar Caddesi üzerinde durdurulurken, aracı kullanan Zeynep U., drift attığını kabul edip bunu trafik için tehlike olmayan yerde yaptığını iddia etti.
MUHABİRE ÇIKIŞTILAR
Aracı kullanan Zeynep U. ve araçta bulunan arkadaşları, görüntü çekmekte olan muhabire görüntü çekmemesi için uyarılarda bulundu. Muhabirin çekime devam etmesi üzerine bu kez hakkında şikâyette bulunacaklarını belirten gençler, en sonunda yüzlerinin görünmemesi için dil döktü.