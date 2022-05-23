Drift atan kadın sürücüden akılalmaz savunma! ’Yaptım ama...’

TOPLAM 16 BİN 473 LİRA CEZA

Ehliyeti olmadığı belirlenen ve trafik ekiplerine ceza yazmamaları için dil döken Zeynep U. ve arkadaşına drift atmaktan 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, araç sahibine de 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 16 bin 473 TL para cezası uygulandı.