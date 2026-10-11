Driftin bedeli ağır oldu! Sürücüye 384 bin lira

Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafikte drift yapmanın bedeli ağır oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık Mahallesi'nde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren ve trafikteki araçları tehlikeye düşüren sürücüyü yakaladı.
Driftin bedeli ağır oldu! Sürücüye 384 bin TL ceza... Tehlikeli anlar kamerada
384 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Polis ekiplerince yakalanan sürücünün aracına 384 bin lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.