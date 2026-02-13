Dünür cinayetinde yeni gelişme: Sanık yeniden hakim karşısına çıktı!

Tutuklu sanık Sıddık Ü., Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında savunma yaptı. Sanık, aralarında uzun süredir anlaşmazlık bulunduğunu öne sürerek, olay günü tartışmanın büyüdüğünü ve kendisinin tahrik edildiğini iddia etti. Tüfekle olay yerine gittiğini kabul eden sanık, bahçeye doğru ateş ettiğini, maktulün kaçmaya çalışırken vurulduğunu söyledi. Olay sonrası pişmanlık duyduğunu ifade eden sanık, mahkeme heyetinden özür diledi.

Dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde ise sanığın elindeki tüfekle eve yaklaştığı ve art arda ateş ettiği anların yer aldığı belirtildi. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve dosya kapsamını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, maktulün sağlık durumunun olay anındaki etkisinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun beklenmesine hükmedildi.