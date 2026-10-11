Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

Dünyanın turizm alanında öne çıkan ülkeleri, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde sıralandı. 110 ekonominin değerlendirildiği raporda sıralama hazırlanırken ülkelerin yalnızca turist sayıları değil; ulaşım olanakları, turizm altyapısı, doğal ve kültürel zenginlikleri ile sektörü destekleyen koşullar dikkate alındı.
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New York, ulusal parklar ve farklı coğrafyalara yayılan turizm seçenekleriyle öne çıkıyor.
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Tarihî şehirleri, Akdeniz kıyıları ve mimarisiyle dünyanın dikkat çeken turizm destinasyonlarından biri.
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Kapadokya, İstanbul, Efes, Pamukkale ve Akdeniz kıyılarıyla doğal ve kültürel turizm seçeneklerini bir arada sunuyor. Türkiye, 2019'daki 47'nci sırasına göre 11 basamak yükseldi.
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Prag'ın tarihî köprüleri, meydanları ve mimarisiyle öne çıkıyor.
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Tropikal adaları, tapınakları ve hareketli şehir yaşamıyla turistlerin ilgisini çekiyor.
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