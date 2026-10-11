Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

İŞTE 2026 RAPORUNA GÖRE İLK 50'DE YER ALAN ÜLKELER:

Not: Bu sıralama, en çok turist ağırlayan ülkeleri değil, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'ne (TTDI) göre ülkelerin turizm alanındaki gelişmişlik düzeylerini göstermektedir.