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Giriş Tarihi: 11.10.2026 22:05 Son Güncelleme: 11.10.2026 22:15

Dünya turizm listesinde Türkiye'nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

Dünya turizm listesinde açıklanan yeni veriler, ülkelerin sıralamasında dikkat çeken değişimleri ortaya koydu. Japonya'nın zirvede yer aldığı listede Türkiye'nin konumu da değişti. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı rapor, turizm alanında öne çıkan ülkeleri ve Türkiye'nin yıllar içindeki ilerleyişini yeniden gündeme taşıdı.

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Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması
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Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 turizm raporu, ülkelerin küresel sıralamasında yaşanan değişimleri ortaya çıkardı. Japonya'nın ilk sırada yer aldığı listede Türkiye'nin konumu da dikkat çekti. Yıllar içindeki değişimi gözler önüne seren araştırmanın ayrıntıları merak uyandırdı.

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

Dünyanın turizm alanında öne çıkan ülkeleri, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde sıralandı. 110 ekonominin değerlendirildiği raporda sıralama hazırlanırken ülkelerin yalnızca turist sayıları değil; ulaşım olanakları, turizm altyapısı, doğal ve kültürel zenginlikleri ile sektörü destekleyen koşullar dikkate alındı.

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

İŞTE 2026 RAPORUNA GÖRE İLK 50'DE YER ALAN ÜLKELER:

Not: Bu sıralama, en çok turist ağırlayan ülkeleri değil, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'ne (TTDI) göre ülkelerin turizm alanındaki gelişmişlik düzeylerini göstermektedir.

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Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

1. Japonya

Puan: 5,27

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

2. ABD

Puan: 5,23

New York, ulusal parklar ve farklı coğrafyalara yayılan turizm seçenekleriyle öne çıkıyor.

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

3. İspanya

Puan: 5,22

Tarihî şehirleri, Akdeniz kıyıları ve mimarisiyle dünyanın dikkat çeken turizm destinasyonlarından biri.

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

4. Avustralya

Puan: 5,18

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

5. Fransa

Puan: 5,17

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

6. Almanya

Puan: 5,09

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

7. Birleşik Krallık

Puan: 5,08

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

8. Çin

Puan: 5,00

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

9. İsviçre

Puan: 4,97

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

10. İtalya

Puan: 4,93

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

11. Portekiz

Puan: 4,91

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

12. Güney Kore

Puan: 4,90

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

13. Singapur

Puan: 4,89

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

14. Kanada

Puan: 4,85

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

15. Avusturya

Puan: 4,72

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

16. Danimarka

Puan: 4,70

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

17. Hollanda

Puan: 4,69

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

19. Finlandiya

Puan: 4,60

Puan: 4,68

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

19. Finlandiya

Puan: 4,60

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

20. İrlanda

Puan: 4,57

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

21. Yunanistan

Puan: 4,57

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

22. Birleşik Arap Emirlikleri

Puan: 4,56

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

23. Endonezya

Puan: 4,56

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

24. Belçika

Puan: 4,53

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

25. Yeni Zelanda

Puan: 4,51

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

26. Malezya

Puan: 4,50

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

27. Lüksemburg

Puan: 4,46

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

28. Polonya

Puan: 4,46

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

29. Suudi Arabistan

Puan: 4,45

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

30. Kıbrıs

Puan: 4,43

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

31. Hindistan

Puan: 4,42

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

32. Brezilya

Puan: 4,41

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

33. Malta

Puan: 4,41

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

34. İzlanda

Puan: 4,40

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

35. Şili

Puan: 4,39

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

36. Türkiye

Puan: 4,37

Kapadokya, İstanbul, Efes, Pamukkale ve Akdeniz kıyılarıyla doğal ve kültürel turizm seçeneklerini bir arada sunuyor. Türkiye, 2019'daki 47'nci sırasına göre 11 basamak yükseldi.

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

37. Çekya

Puan: 4,35

Prag'ın tarihî köprüleri, meydanları ve mimarisiyle öne çıkıyor.

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

38. Tayland

Puan: 4,35

Tropikal adaları, tapınakları ve hareketli şehir yaşamıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

39. Bulgaristan

Puan: 4,34

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

40. Gürcistan

Puan: 4,32

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

41. Meksika

Puan: 4,31

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

42. Macaristan

Puan: 4,31

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

43. Romanya

Puan: 4,31

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

44. Estonya

Puan: 4,30

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

45. Slovenya

Puan: 4,26

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

46. Hırvatistan

Puan: 4,25

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

47. Katar

Puan: 4,23

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

48. Arjantin

Puan: 4,22

Dünya turizm listesinde Türkiye’nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması

49. Litvanya

Puan: 4,18

Not: bu liste, en çok turist ağırlayan ülkelerin değil, turizm gelişmişliği endeksindeki sıralamadır.

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Dünya turizm listesinde Türkiye'nin yeri değişti! İşte yeni sıralaması
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