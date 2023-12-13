Dünyaca ünlü Karikatürist Dr. Allaa Allagta: Zafere ulaştığımızda Hanzala’nın yüzünü ben çizeceğim

Filistinli karikatürist Allagta, Esenler Belediyesi, Anadolu Ajansı, Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi, Rami Kütüphanesi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Masası'nın ortağı olduğu "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi"nin Gazze'deki katliamları sanatla kayıt altına almak için hayata geçirdiği programın etkinliğine katıldı.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği zulmü Muim Naim'in moderatörlüğü'nde dünyaca ünlü karikatürist Dr. Allaa Allagta'nın Filistin davasında Karikatür sanatının katkısı ve önemi konulu konuşması İnsanlık için Kayıt Altında insiyatifi tarafından kayıt altına alındı. Rami Kütüphanesi'ndeki etkinlik alanını gezen Allagta, Karikatür Masası, Resim Masası, İllüstrasyon Masası, Öykü Masası, Akademi Masası, Video-Edit Masası, Haritalar Masası, Fotoğraflar Masası, El Sanatları Masası, Hukuk Masası ve Dezenformasyon Masası gibi masalarda yapılan çalışmaları inceledi.

Etkinlik alanında düzenlenen söyleşide konuşan Alaa Allagta, ailesinin İsrail işgal güçleri tarafından 1949'da Felluce'den Gazze'ye sürgün edildiğini, mülteci kampında doğduğunu ve buradaki Birleşmiş Milletler'e ait okullarda okuduğunu belirtti. Romanya'da tıp eğitimini bitirdikten sonra bir çok Arap ülkesinde doktorluk yaptığını aktaran Allagta, birkaç yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi. İsrail'im 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıda ailesinin oturduğu evin yıkıldığını anlatan Allagta, "Aile üyelerim farklı okullarda kalıyorlar. Abim 20 gün önce esir alındı. Haber alamıyoruz. Şu an telefonumun bir çalmasından korkuyorum. Çünkü aranıp kimlerin öldüğünü bildirmelerinden korkuyorum. Şimdiye kadar ailemden 10 kişi öldü." dedi.

"BATININ İKİYÜZLÜLÜĞÜNÜ DE ÇİZİYORUZ"

Karikatürün bazen acıtarak bazen de güldürerek olayları aktardığını söyleyen Allagta, şöyle konuştu:"Siyonistler, bu topraklara sahip olduğunu iddia ediyorlar ama biz çizgilerimizle bunun yalan olduğunun ortaya koyuyoruz. Atalarımız öteden beri bu işgali sanatla çizerek bugüne aktardı. Bizler de aynı şeyi yapıyoruz. Bu Siyonistler aynı zaman da kültürel ve tarih hırsızı. Bizleri özellikle Türkiye ve Müslüman ülkeler sahip çıktı Filistin kalmaya devam edecek. Aslında çok etkin bir silahtır karikatür. Hem bilinci arttırır hem de kolayca zihinde kalacak etkiye sahip. Gerçekleri ortaya çıkarmak için silah olarak kullanıyoruz. Gazze'de son katliamlarda olduğu gibi Batı'nın iki yüzlülüğünü de ortaya koyuyoruz. Çünkü bugüne kadar insan hakları, ifade özgürlüğü diyen Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Bu durumu çizgilerimizle aktarıyoruz. Direnişi ve direnişe destek veren gençleri de bu çizgilerle destekliyoruz." dedi.

"KARİKATÜR BİR MAKALE VE KONUŞMADAN DAHA ETKİLİDİR"

Karikatürist Allagta, karikatürün bir makale veya konuşmadan daha etkili olduğunu öne sürerek, "En önemlisi karikatürün tercümana ihtiyaç yok. Filistinli karikatüristler, ressamlar, Arap medyasının en meşhurlarıdır. Bir dönem Arap medyasını çoğu çizeri Filistinliydi. Hanzala'nın fikir babası Naci el Ali'dir benim favori ressamım, çizerim. İnşallah bir gün zafere ulaşmış oluruz ve Hanzala'nın yüzünü ben çizerim. Ali de benim gibi bir mülteci kampında doğdu ve büyüdü. Naci el Ali eğer Filistin davasını çizgileriyle bu kadar iyi anlatmamış olsaydı suikastle öldürülmezdi." dedi.

"FİLİSTİN DAVASI VİCDANLI OLANLARIN DAVASIDIR"

Karikatürün uluslararası bir dil olduğuna dikkati çeken Alla Allagta, konuşmasını şöyle tamamladı:"Filistin davası, duyarlı ve vicdanlı olanların davasıdır. Sadece Filistinlilerin değil. Karikatürist, nerede hak dava varsa genelde orada olur. Ben de özel olarak Türkiye'nin baskılara, saldırılara maruz kaldığı dönemde kalemimle, çizgilerimle Türkiye'nin yanında yer aldım. Buradaki karikatürist ve ressam arkadaşların çalışmalarını görünce çok sevindim. Bu vicdanlı ve onurlu sanatçıların alacağı tavır budur. Onları kutluyorum. Benim hayalimdir, inşallah burada oturduğumuz gibi, bir gün gelecek Gazze'de meydanında buluşacağız ve Hanzala'nın yüzünün göründüğü resmi çizeceğiz."

Rami Kütüphanesinde devam eden "İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi"nin etkinliği 30 Aralık'a kadar devam edecek.