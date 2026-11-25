Polonya'nın güneyinde, Kraków kenti yakınlarında bulunan Sułoszowa köyü, Avrupa'nın en dikkat çekici kırsal yerleşim örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Köyün en belirgin özelliği, evlerin büyük bölümünün 9 kilometreden uzun tek bir ana yolun iki tarafına sıralanmış olması.