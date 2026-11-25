Sułoszowa Belediyesi tarafından yayımlanan 2022 yılı raporuna göre köyde 5 bin 705 kişi yaşıyor. Nüfusu yaklaşık 6 bin olarak ifade edilen yerleşimde evler, kesintisiz bir sıra oluşturacak şekilde ana yol boyunca uzanıyor.
EVLERİN ARKASINDA KİLOMETRELERCE UZANAN TARLALAR VAR
Sułoszowa'yı diğer köylerden ayıran bir başka özellik ise evlerin arkasındaki tarım arazileri. Evlerin hemen gerisinden başlayan dar ve uzun tarlalar, birbirine paralel şekilde yüzlerce metre boyunca uzanıyor.
Bu araziler, özellikle havadan çekilen fotoğraflarda dikkat çekici bir görüntü oluşturuyor.
Yan yana sıralanan tarım alanları, farklı renklerde uzun şeritleri andıran bir manzara ortaya çıkarıyor.
Bu düzen tesadüfen oluşmuş değil. Tarihsel arazi paylaşım sisteminde her haneye, evinin arkasında uzanan bir tarım şeridi ayrılmış.
Böylece köy sakinleri hem ana yola doğrudan erişim sağlayabiliyor hem de tarım yaptıkları alanlara evlerinden kolayca ulaşabiliyor.
ORTA ÇAĞ'DAN KALAN YERLEŞİM MODELİ
Sułoszowa'nın sıra dışı yerleşim düzeni, Orta Avrupa'da geçmişte yaygın olarak kullanılan "ulicówka" adı verilen doğrusal köy modeline dayanıyor.
Bu yerleşim biçiminde evler tek bir yol boyunca sıralanırken tarım arazileri konutların arkasında uzanıyor.
Model, geçmişte arazi paylaşımını ve tarımsal faaliyetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla kullanılıyordu.
Zaman içinde birçok yerleşim yeri farklı yapılaşma modellerine geçse de Sułoszowa bu tarihsel düzenini büyük ölçüde korudu.