Dünyanın en büyük sofrası unvanını kazanan organizasyonun adresi Afyonkarahisar oldu. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında kurulan 247 metre 68 santimetre uzunluğundaki Anadolu Sofrası, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Sofrada Türkiye'nin 81 ilinden bine yakın yöresel lezzet bir araya getirildi.
Dünyanın en büyük sofrası, Afyonkarahisar'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen yöresel yemekler, tek bir organizasyonda buluşturuldu.
247 metre 68 santimetre uzunluğundaki Anadolu Sofrası, Guinness yetkililerinin incelemesinin ardından dünyanın en büyük sofrası olarak tescillendi. Böylece Afyonkarahisar, gastronomi alanında uluslararası ölçekte önemli bir başarıya imza attı.
Organizasyonun en dikkat çekici yönlerinden biri, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yemeklerin aynı sofrada sergilenmesi oldu. Karadeniz'den Ege'ye, Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e kadar 81 ilin mutfak kültürünü temsil eden bine yakın yöresel lezzet ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Anadolu'nun zengin yemek kültürünü bir araya getiren organizasyon, yalnızca uzunluğuyla değil, farklı şehirlerin gastronomi mirasını tek noktada buluşturmasıyla da öne çıktı.
Afyonkarahisar'da kurulan dev sofra, daha önce Rusya'nın elinde bulunan dünya rekorunu da geride bıraktı.
2015 yılından bu yana 200 metre 47 santimetrelik uzunluğuyla Rusya'ya ait olan rekor, 247 metre 68 santimetrelik Anadolu Sofrası ile Türkiye'ye geçti. Aradaki 47 metreyi aşan fark, organizasyonun büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.
Guinness World Records Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici'nin katıldığı törende rekor belgesi, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teslim edildi.
Afyonkarahisar, daha önce de gastronomi alanında farklı rekor denemeleriyle gündeme gelmişti. Dünyanın en uzun lokumu ve en büyük sucuklu yumurtası gibi organizasyonlara ev sahipliği yapan kent, Anadolu Sofrası ile Guinness Rekorlar Kitabı'na bir başarı daha ekledi.
Türkiye'nin 81 ilinin lezzetlerini buluşturan 247 metre 68 santimetrelik dev sofra, Anadolu mutfağının çeşitliliğini uluslararası platformda tanıtan önemli organizasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.