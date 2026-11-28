Dünyanın en büyük sofrası unvanını kazanan organizasyonun adresi Afyonkarahisar oldu. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında kurulan 247 metre 68 santimetre uzunluğundaki Anadolu Sofrası, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Sofrada Türkiye'nin 81 ilinden bine yakın yöresel lezzet bir araya getirildi.

REKORUN ADRESİ AFYONKARAHİSAR OLDU

Dünyanın en büyük sofrası, Afyonkarahisar'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen yöresel yemekler, tek bir organizasyonda buluşturuldu.

247 metre 68 santimetre uzunluğundaki Anadolu Sofrası, Guinness yetkililerinin incelemesinin ardından dünyanın en büyük sofrası olarak tescillendi. Böylece Afyonkarahisar, gastronomi alanında uluslararası ölçekte önemli bir başarıya imza attı.