Dünya mutfakları denince akla genellikle meşhur yemekler geliyor ancak peynirden kaymağa kadar pek çok geleneksel ürün de ülkelerin lezzet kültüründe önemli bir yere sahip. TasteAtlas'ın farklı ülkelerin süt ürünlerini değerlendirdiği son sıralamada ise Türk mutfağı dikkat çekici bir sonuç elde etti. Dünyaca ünlü tatları geride bırakan iki yöresel ürünümüz, listenin en üst basamaklarına yerleşti.