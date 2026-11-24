Dünya mutfakları denince akla genellikle meşhur yemekler geliyor ancak peynirden kaymağa kadar pek çok geleneksel ürün de ülkelerin lezzet kültüründe önemli bir yere sahip. TasteAtlas'ın farklı ülkelerin süt ürünlerini değerlendirdiği son sıralamada ise Türk mutfağı dikkat çekici bir sonuç elde etti. Dünyaca ünlü tatları geride bırakan iki yöresel ürünümüz, listenin en üst basamaklarına yerleşti.
15-Heumilch (Çayır sütü) – Avusturya
13-Twaróg (Lor peyniri) – Polonya
12-Tvorog (Rus lor peyniri) – Rusya
11-Cuajada (Taze süt peyniri) – İspanya
10-Ghee (Sade yağ) – Hindistan
9-Cornish kaymaklı krema – İngiltere
8-Yoğurt – Bulgaristan
7-Bulgar ekşi sütü – Bulgaristan
6-Yunan yoğurdu (Süzme yoğurt) – Yunanistan
5-Devonshire clotted cream (Kaymaklı krema) – İngiltere
4-Beurre d'Isigny (Isigny tereyağı) – Fransa
3-Kaymak – Türkiye
2-İrlanda tereyağı – İrlanda