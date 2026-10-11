Dünyanın gözünü Türkiye’ye çeviren 10 miras! Gören bir daha bakıyor

2. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya'nın Kaya Alanları – Nevşehir

Kapadokya, rüzgâr ve suyun binlerce yıl boyunca şekillendirdiği peribacaları, kayalara oyulmuş yapıları ve yer altı yerleşimleriyle kendine özgü bir coğrafyaya sahip. Bölgedeki kaya kiliseleri ve freskler, geçmişte burada gelişen yaşam ve inanç kültürü hakkında önemli izler taşıyor.

Doğal oluşumlarla insan eliyle şekillendirilen tarihî yapıların bir arada bulunması, Kapadokya'yı diğer miras alanlarından ayırıyor. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya'nın kaya alanları 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.