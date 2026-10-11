Dünyanın gözünü Türkiye’ye çeviren 10 miras! Gören bir daha bakıyor

Türkiye, binlerce yıllık tarihi, farklı medeniyetlerden kalan eserleri ve büyüleyici doğal oluşumlarıyla dünya mirasının en önemli durakları arasında yer alıyor. Göbekli Tepe'den Kapadokya'ya, Efes Antik Kenti'nden Nemrut Dağı'na uzanan bu zengin miras, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Türkiye'den 20 kültürel ve 2 karma olmak üzere toplam 22 miras alanı bulunuyor.
Türkiye'nin en dikkat çekici arkeolojik alanlarından biri olan Göbekli Tepe, insanlık tarihine ilişkin bilinenleri yeniden değerlendirmeye yönelten buluntularıyla öne çıkıyor. Alanda bulunan büyük T biçimli taş dikmeler, hayvan kabartmaları ve anıtsal yapılar, binlerce yıl önce yaşayan toplulukların inançları ve ortak yaşamları hakkında önemli bilgiler sunuyor.
Göbekli Tepe'nin geçmişi, avcı-toplayıcı toplulukların yaşadığı Neolitik döneme kadar uzanıyor. Anıtsal yapıların erken tarım topluluklarının ortaya çıktığı döneme ilişkin bilgiler sağlaması, alanı arkeoloji dünyası açısından son derece önemli kılıyor. Göbekli Tepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildi.
Kapadokya, rüzgâr ve suyun binlerce yıl boyunca şekillendirdiği peribacaları, kayalara oyulmuş yapıları ve yer altı yerleşimleriyle kendine özgü bir coğrafyaya sahip. Bölgedeki kaya kiliseleri ve freskler, geçmişte burada gelişen yaşam ve inanç kültürü hakkında önemli izler taşıyor.
Doğal oluşumlarla insan eliyle şekillendirilen tarihî yapıların bir arada bulunması, Kapadokya'yı diğer miras alanlarından ayırıyor. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya'nın kaya alanları 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
Bembeyaz travertenleriyle tanınan Pamukkale, doğal güzelliğiyle antik bir kenti aynı bölgede buluşturuyor. Kalsiyum bakımından zengin termal suların oluşturduğu basamaklı beyaz oluşumlar, bölgeye kendine özgü bir görünüm kazandırıyor.
Pamukkale'nin hemen yanında bulunan Hierapolis Antik Kenti ise tiyatrosu, nekropolü ve tarihî kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Doğal ve kültürel değerleri bir arada barındıran alan, 1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildi.
Nemrut Dağı'nı görenleri şaşırtan en önemli ayrıntı, zirvesinde yer alan devasa heykeller. Kommagene Krallığı döneminden kalan anıtsal heykeller ve tümülüs, dağın zirvesinde etkileyici bir tarihî manzara oluşturuyor.
Tanrı ve kral figürlerini temsil eden heykeller, bölgenin inanç dünyası ve sanat anlayışı hakkında önemli bilgiler veriyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında ortaya çıkan manzara, Nemrut'u Türkiye'nin en dikkat çekici miras alanlarından biri hâline getiriyor. Alan, 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
Antik çağın önemli kentlerinden biri olan Efes, görkemli yapıları ve gelişmiş şehir planlamasıyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Celsus Kütüphanesi'nin etkileyici cephesi, büyük tiyatrosu, mermer yolları ve anıtsal kalıntıları, kentin eski dönemlerdeki canlılığını gözler önüne seriyor.
Efes, Roma dönemindeki kent yaşamını ve mimari anlayışı yansıtan önemli bir arkeolojik alan. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2015 yılında kaydedilen bölge, tarih meraklılarının Türkiye'de mutlaka görmesi gereken yerler arasında bulunuyor.
İstanbul, farklı imparatorlukların izlerini aynı şehirde bir araya getiren eşsiz bir tarihî mirasa sahip. Ayasofya, Sultanahmet çevresi, Süleymaniye ve Zeyrek gibi alanlar, şehrin mimari ve kültürel zenginliğini yansıtıyor.
Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan yapılar, İstanbul'un yüzyıllar boyunca üstlendiği tarihî rolü gözler önüne seriyor. Şehrin tarihî alanları 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
7. Truva Antik Kenti – Çanakkale
Efsanelere ve edebiyata konu olan Truva, binlerce yıllık geçmişiyle dünyanın en tanınmış arkeolojik alanlarından biri. Çanakkale'de bulunan antik kent, farklı dönemlerde kurulmuş yerleşim katmanlarıyla dikkat çekiyor. Bu katmanlar, aynı bölgede yaşamın yüzyıllar boyunca nasıl değiştiğini ortaya koyuyor.
Homeros'un İlyada destanıyla özdeşleşen Truva, yalnızca mitolojik hikâyeleriyle değil, arkeolojik açıdan taşıdığı önemle de öne çıkıyor. Antik kent, 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.
Türkiye'nin doğusunda, Kars yakınlarında bulunan Ani, bir zamanlar önemli bir Orta Çağ şehriydi. Tarih boyunca farklı topluluklara ev sahipliği yapan yerleşim, bugün ayakta kalan surları, kiliseleri ve diğer anıtsal yapılarıyla dikkat çekiyor.
Geniş bir alana yayılan kalıntılar, Ani'nin geçmişteki önemini anlamak için güçlü ipuçları sunuyor. Taş mimarisi ve tarihî atmosferiyle öne çıkan alan, 2016 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.
Anadolu'nun taş işçiliği denildiğinde akla gelen en etkileyici yapılardan biri Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılda inşa edilen külliye, birbirinden farklı taş süslemeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle taç kapılarındaki ayrıntılı motifler, taşın adeta bir sanat eserine dönüştüğünü gösteriyor.
Cami ve darüşşifanın bir arada bulunduğu yapı topluluğu, Anadolu'nun mimari ve sanatsal birikimini yansıtması nedeniyle 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildi.
Osmanlı döneminin geleneksel şehir dokusunu günümüze taşıyan Safranbolu, tarihî evleri, dar sokakları ve geleneksel çarşısıyla geçmişe açılan bir kapı gibi. Ahşap ve taş işçiliğinin öne çıktığı konakları, kentin yüzyıllar boyunca gelişen mimari kültürünü gözler önüne seriyor.
Safranbolu, tarihî kent dokusunu büyük ölçüde koruması sayesinde 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Burayı özel kılan yalnızca eski yapıları değil, sokaklarında hâlâ hissedilen geleneksel şehir yaşamı.