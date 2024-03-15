Dünyanın ilk yalı kütüphanesi hizmete açıldı

Beykoz'da denize sıfır konumdaki 'Yalı Kütüphanesi' hizmete açıldı. Boğaz'ın ışıltılı manzarasında 7/24 hizmet verecek, konumu ve konseptiyle dünyada ilk ve tek olan Yalı Kütüphanesi, Beykoz Belediyesi tarafından Beykoz merkez sahilinde, denize sıfır bir konumda hizmete açıldı. Modern çalışma alanlarına sahip kütüphanede aynı anda 120 kişi ders çalışabilecek. 24 saat 365 gün hizmet verecek Yalı Kütüphanesi'nde ders çalışmak ve kitap okumak isteyen gençler, öğrenciler, araştırmacılar ve her yaştan kitap sever yararlanacak. Hizmete açtıktan sonra Yalı Kütüphanesi'ni gezip, incelemelerde bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Burada ticari hiçbir şey olmayacak. Genç veya yaşlı herkese hizmet verecek. ikramlarımız olacak, Beykoz Kahvecisi'nden burada ikram edilecek ama burası ticari bir yer olmayacak" dedi.