Banyo yenilemek isteyenlerin tercihleri değişirken geleneksel tasarımların yerini farklı uygulamalar almaya başladı. Özellikle son dönemde öne çıkan bu yeni yaklaşım, banyolarda hem estetik hem de kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Duş alanlarında tercih edilen değişim, 2027'nin en dikkat çekici dekorasyon trendleri arasında gösteriliyor.

DUŞA KABİNLERİN YERİNİ HANGİ SİSTEM ALIYOR?

Klasik duşa kabinlerin yerine öne çıkan seçeneklerin başında walk-in duş sistemleri geliyor. Bu tasarımlarda geleneksel duşa kabinlerdeki gibi tamamen kapanan kapılar bulunmuyor. Genellikle sabit bir cam panelle duş alanı belirlenirken giriş bölümü açık bırakılıyor.