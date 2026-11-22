Son dönemde öne çıkan bu yeni uygulama, banyolarda hem daha sade bir görünüm oluşturuyor hem de alanı olduğundan daha geniş gösteriyor. İşte, duşakabinlerin yerini almaya başlayan o yeni trend ve tercih edilme sebebi...

DUŞAKABİNLERİN YERİNİ HANGİ SİSTEM ALIYOR?

Klasik duşakabinlerin yerine öne çıkan seçeneklerin başında walk-in duş sistemleri geliyor. Bu tasarımlarda geleneksel duşakabinlerdeki gibi tamamen kapanan kapılar bulunmuyor. Genellikle sabit bir cam panelle duş alanı belirlenirken giriş bölümü açık bırakılıyor.