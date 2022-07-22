Haberler Yaşam Haberleri DUY BENİ 3. Bölüm full izle! Star TV ile Duy Beni son bölüm tek parça – kesintisiz izle
Giriş Tarihi: 22.7.2022 10:21 Son Güncelleme: 22.7.2022 10:21

DUY BENİ 3. Bölüm full izle! Star TV ile Duy Beni son bölüm tek parça – kesintisiz izle

Star TV ekranlarının yeni dizisi Duy Beni 3. Bölüm izle etiketi ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ekim ve Bekir yaşadıkları zorbalık sonrası zorlansa da Ekim yeniden ayağa kalkmaya kararlıdır. Duy Beni son bölüm izle linki gündemdeki yerini koruyor. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için geliyor: Duy Beni 3. Bölüm full izle – tek parça – kesintisiz!

DUY BENİ 3. Bölüm full izle! Star TV ile Duy Beni son bölüm tek parça – kesintisiz izle

Her Perşembe akşamı ekranlara gelmeye başlayan yeni yaz dizisi yeni bölümü ile seyirci ile buluştu. Duy Beni 3. Bölüm izle ekranı Star TV ile sorgulanmaya başladı. Başrollerini Rabia Soytürk, Helin Kandemir ve Caner Topçu gibi isimlerin paylaştığı Duy Beni son bölüm izle ile araştırılıyor. İşte, Star TV Duy Beni 3. Bölüm izle full – tek parça – kesintisiz (21 Temmuz 2022)…

DUY BENİ SON BÖLÜM İZLE!

Dün akşam ekranlara gelen yeni bölüme ulaşmak için:

DUY BENİ 3. BÖLÜM İZLE: https://www.startv.com.tr/dizi/duy-beni/bolumler/3-bolum

DUY BENİ 3. BÖLÜM ÖZETİ

Ekim, Gerçek Koleji'ndeki zorbalarla başa çıkmaya çalışırken bir yandan en yakın arkadaşı Leyla'yla arasını düzeltmeye çalışır. Ancak Leyla'nın öfkesi, ardından sosyal medyada yaptığı bir hamle dikkatleri tekrar kazaya çeker.

Sırlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken .Ekim'in okuldakileri daha yakından tanımak amacıyla gittiği partide hiç beklemedik bir olay olur. Ekim bu kez zorbalığa kesinlikle dur diyecektir.

DUY BENİ OYUNCULARI

Duy Beni dizisi oyuncuları arasında; Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül, Beste Kaptanoğlu, İbrahim Yıldız, Durul Bazan, Murat Daltaban gibi isimler bulunuyor.

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DUY BENİ 3. Bölüm full izle! Star TV ile Duy Beni son bölüm tek parça – kesintisiz izle
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