Haberler Yaşam Haberleri Düzce’de feci kaza: Motor bariyerlere girdi! 1 ölü
Giriş Tarihi: 15.02.2026 03:29

Düzce’de yağış sebebi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Kaza Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nasır Faizi(27) idaresinde ki motosiklet, sağanak yağış sebebi ile cadde üzerinde kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Faizi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

