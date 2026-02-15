Düzce’de feci kaza: Motor bariyerlere girdi! 1 ölü

Kaza Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nasır Faizi(27) idaresinde ki motosiklet, sağanak yağış sebebi ile cadde üzerinde kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Faizi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.