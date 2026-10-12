Düzce’de korkutan kaza! Traktör römorku devrildi: 11 kişi yola savruldu

Düzce'de dün akşam saatlerinde Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde kaza meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve römorkunda 11 kişinin bulunduğu traktör, sürücüsün kontrolünden çıktı.
11 KİŞİ YOLA SAVRULDU
Traktörün römorku asfalt yolda devrildi. Devrilen römorktaki 11 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan 11 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı