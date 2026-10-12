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Giriş Tarihi: 12.10.2026 09:22

Düzce'de korkutan kaza! Traktör römorku devrildi: 11 kişi yola savruldu

Düzce’nin Çilimli ilçesinde kontrolden çıkan traktörün römorku devrildi. Yola savrularak yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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DHA Yaşam
Düzce’de korkutan kaza! Traktör römorku devrildi: 11 kişi yola savruldu
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Düzce'de dün akşam saatlerinde Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde kaza meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve römorkunda 11 kişinin bulunduğu traktör, sürücüsün kontrolünden çıktı.

11 KİŞİ YOLA SAVRULDU

Traktörün römorku asfalt yolda devrildi. Devrilen römorktaki 11 kişi yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 11 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DÜZCE

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Düzce'de korkutan kaza! Traktör römorku devrildi: 11 kişi yola savruldu
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