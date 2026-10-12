Düzce’de korkutan kaza! Traktör römorku devrildi: 11 kişi yola savruldu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 11 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahale sonrası kentteki hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

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