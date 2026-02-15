Düzce'de şiddetli rüzgar, kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bahçeşehir bölgesinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısı uçtu. Okulun çatısından uçan parçalar okul bahçesine ve etrafa savruldu.

UÇMA ANI KAMERALARA YANSIDI



Kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Anadolu Lisesi çatısının bir kısmı uçtu. Uçan kısmı çeken haber ekibi, kayıttayken diğer kısmı da büyük gürültüyle uçtu. Uçan parçaların savrulma anı ise kameralarca kaydedildi.

Düzce'de kuvvetli rüzgar lisenin çatısını uçurdu



YOL TRAFİĞE KAPATILDI



Diğer taraftan Atatürk Anadolu Lisesi'nin yer aldığı Bahçeşehir Bölgesi Güzelbahçe Mahallesi'nde bulunan cadde trafik ekiplerince iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



OKUL TATİL EDİLDİ



Atatürk Anadolu Lisesi'nin uçan çatısı nedeniyle okul binasında büyük çapta maddi hasar oluştu. Okulda hasarın giderilmesi ve önlem alınması amacıyla okul tatil edildi.