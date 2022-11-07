e-Okul öğrenci giriş ekranı: 2022 e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ediyor. 1. Dönem kasım ara tatiline sayılı günler kala e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci ve öğretmen giriş ekranı araştırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bu sistem aracılığı ile karne notu öğrenme, sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi gibi bilgileri öğrenebiliyor. Hal böyle olunca son günlerde binlerce öğrenci, e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranını ziyaret etmeye başladı. İşte e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama ve tüm detaylar...
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.
E OKULDA NELER VAR?
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
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