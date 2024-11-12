Ebrar Sitesi’nde sona gelindi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde en büyük kaybın yaşandığı Ebrar Sitesi sahasında, 30 bloktan oluşan 678 konutta ince işçilik çalışmaları sürüyor. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yer alan Ebrar konutlarında örnek daireler oluşmaya başladı. TOKİ ve Emlak Konut tarafından başlatılan çalışmayla tüm bloklarda sona gelindi. 3 Nisan 2024'te "fore kazık" ve "beton perde" sistemi kullanılarak yeniden temelleri atılan sitenin örnek dairesi tamamlandı.678 konuttan oluşan 30 blokun tamamında kaba inşaat tamamlanırken, binalarda ince işçilik sürüyor. 30 bloktan oluşan ve 678 daire ile 99 ticari alanın yer aldığı sitedeki tüm yapıların, depremin yıl dönümünde hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Sitede yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun parkları, fitness salonu gibi birçok sosyal alan da yer alıyor. Yaklaşık bin inşaat işçisinin çalıştığı bölgede, çalışmalar 7/24 esasına göre sürdürülüyor.Binalar ise 2 artı bir ve 3 artı bir olarak 100 ve 120 metrekare olarak inşa ediliyor.Projenin önemli olduğunu ifade eden Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "777 bağımsız birimde çalışma sürüyor. Yıl sonuna kadar belki birkaç ay sarkabilir ama 2025 yılının başında tamamlanacak ve şu anda yüzde 63 seviyelerindeyiz bu bizim için önemli bir proje" dedi.İnşaat mühendisi Kadir Hüsrevoğlu, "678 konut ve 99 bağımsız iş yeri yapılıyor. konutlar 2 artı bir ve 3 artı bir şeklinde yapılıyor. Alışverişin canlı olacağı alanlar yapılıyor. Şu anda binin üzerinde fiili çalışan ve yüzün üzerinde teknik personel var. Hem estetik hem de güvenli çalışmaların yürütüleceği güvenli alanlar oluşturuyoruz" ifadesini kullandı. Tuğba Günkut ise, "7 gün 24 saat ekiple azim ve çalışmalar sürüyor. Amacımız kısa sürede depremzedelere konut ve iş yerlerini kavuşturmaktır" diye konuştu.